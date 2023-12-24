KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Aralık 2023 17:26
Alt öğrenim tercih

Arkadaşlar herkese iyi günler

Ben ortaöğretim elektrik elektronik mezunu aynı zamanda lisans mezunu bir kişiyim.

Ben 2024 için ortaöğretim kpss ye girebilir miyim yani teknisyenlik için nasıl bir yol izlemem gerekir herkese teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Kültür Turizm 235 Kişilik AlımApron memuru2023/2 merkezi Ticaret Bakanlığı Mersinsözleşmeli atanan personel aynı puanla kurumların kadrolu alımına başvuru yapabilir miSözleşmeli ile Kadrolu Alım Arasındaki Temel Farklar2023/2 de 4001 atamasıTicaret Bakanlığı Çalışma ŞartlarıDHMİ İİBF 2023/2

Sözlük

En kötü özelliğiniz ne diye sorulduğunda kendini övmeye başlayan 2 Maestro 2023 1 cosby ailesi 2 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri 1 ekonomik kriz 2 güne bir söz bırak 2 Voleuses 2023 1 Kendi kendine gülmek 3 Soda ve çekirdek 3 mu kıtası 2

Son Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti yarın açılıyorYurt genelinde 18 bini aşkın sürücüye işlem uygulandıDEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltıİzmir'de Soyer, Antalya'da Uysal öndeBaşkentte terör örgütü PKK protesto edildi

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi