Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Aralık 2023 18:08
Ankara Bakanlığa Yakın kiralık daire

merhaba arkadaşlar

1+1 eşyalı temiz daireler var mıdır ...önerebileceğiniz ?

komisyon emlak ve depozitolar aşırı pahalı


Tayinci27
Aday Memur
24 Aralık 2023 19:57
pahalı muhitler çok diyosan etimesgut bak eryaman bi tık daha fazla
Toplam 1 mesaj

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