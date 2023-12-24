Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Aralık 2023 18:38
Seçimde verilen sözleri unutmayın!!
memura büyükşehirlerde kira yardımı. mülakatın kamuda tamamen kaldırılması. 3600 ek gösterge. yok mu arttıran? hala bu adamları desteklemeye, memursen kapısında yatmaya devam mı??

Kpsbirincisi
Daire Başkanı
24 Aralık 2023 20:04

Büyükşehirde kira yardımını kim uydurdu arkadaş, neden sadece büyük şehirlere verilsin öyle bişey mi var.

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