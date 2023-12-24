Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Aralık 2023 19:03
Ek ders kalksın maaşlara 10 bin TL eklensin

Ek ders kalkmali


Deniz Kum Güneş
Şube Müdürü
24 Aralık 2023 19:51

30 saat derse girenle 15 saat derse giren aynı maaşı alsın yani. zekaya bak :))


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
24 Aralık 2023 19:57

Saatleri sabitlersen sorun ortadan kalkar. Şuanda 10 saate girenle 15 saate giren aynı maaşı alıyor. 21 saate sabityeceksin sorun çözülür

Deniz Kum Güneş, 21 dk. önce

30 saat derse girenle 15 saat derse giren aynı maaşı alsın yani. zekaya bak :))

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