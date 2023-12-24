KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Aralık 2023 19:03
Ticaret alımı, zabita gibi mi?
Merhaba, ticaret alımları için zabıta gibi va yazmis bazı arkadaşlar. nasılsın yani? devleti denetlemeyecek mi? halkı mi denetliyor? masa başı değil mi?

kurum1999
Aday Memur
24 Aralık 2023 19:42

Ticaret Bakanı bu konuyla ilgili gereken açıklamayı yapmıştı zaten Kadro müjdesini verdiği gün

Marketleri v.s denetleyecek gezecek yani masa başı değil. İyice araştırın öyle tercih yapın kimisi gezmeyi seviyor tercih meselesi


Mehmet-şeker
Şef
24 Aralık 2023 19:54

Vallahi canıma minnet şahsen adım devlet memuru ve geziyorum daha ne ;) ;) ;)

kurum1999, 30 dk. önce

Ticaret Bakanı bu konuyla ilgili gereken açıklamayı yapmıştı zaten Kadro müjdesini verdiği gün

Marketleri v.s denetleyecek gezecek yani masa başı değil. İyice araştırın öyle tercih yapın kimisi gezmeyi seviyor tercih meselesi

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