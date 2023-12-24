Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Aralık 2023 19:42
İl dışı atamalar iki yıla düşsün ve haziran ayında yapılsın.

Eski sistem iyiyidi. İki senede bir atamalar oluyordu. Mayısta klavuz yayınlanıp haziranda atamalar yapılıyordu. İnsanlar yazın rahat rahat ev buluyorlardı.


Eftelya2525
Aday Memur
24 Aralık 2023 19:57
iki seneyi bilmem ama il dışının Haziranda olması şart. ne ara ev bulunacak düzen kurulacak :(

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
24 Aralık 2023 19:58

Nedem 2 yil senin 2 dolduğu için mi

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