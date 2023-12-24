Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


24 Aralık 2023 19:54
399-657 eş tayini

Önümüzdeki merkezide bir kit kurumu yazmayı düşünüyorum. Eşim sağlık bakanlığında çalışıyor. Geçtiğimiz seçim döneminde 4/b sözleşmeli iken kadroya geçti. İkimiz de KPSS ile atanmış oluyoruz. Benim çalıştığım KİT'in eşimin görev yaptığı şehirde herhangi bir birimi yok. Eş tayini tahminen ne kadar sürede gerçekleşir? Farklı kanunlara tabii olmamız sorun teşkil eder mi

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