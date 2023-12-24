KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Aralık 2023 19:57
Bilgisayar programcılığı Dhmi

Dhmi temmuz alımlarında bilgisayar bölümüne ağırlık verecek mi mevcut boş kadro nekadar bilgisi olan varmı? Duyumlar 20 üzeri açılacağını söylüyor doğruluk payı nedir?

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