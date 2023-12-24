Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Aralık 2023 21:07
istanbul birimler çalışma saatleri
abiler istanbul da güncel çalışma sistemlerini saatlerini bildiğiniz birimleri yazabilirmisiniz, evet biliyorum her an herşeyin saati sistemi değişebilir isterlerse 24 saat çalıştırabilirler, teşekkürler

memuraday-y
Şef
24 Aralık 2023 21:46

Hani kim 24saat çalıstı ki ben görmedim hiç?

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