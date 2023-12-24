DHMI düz memur maaşı

Dhmide calismiyorum. Fakat bildigim kadari ile maaş Standart memur maaasi kadardir ( hatta isci statusunde olacaklarda vergi dilimi farkli tutarlarda olabilir ) . Ek olarak havacilik tazminati gibi (euroflight mi neydi ) bir tazminat var diye biliyorum ve bu tutarin belli bir standarti yok diye biliyorum. Dedigim gibi calismiyorum ve yazdiklarim kesin bilgi degildir ona gore.

Dhmide calismiyorum. Fakat bildigim kadari ile maaş Standart memur maaasi kadardir ( hatta isci statusunde olacaklarda vergi dilimi farkli tutarlarda olabilir ) . Ek olarak havacilik tazminati gibi (euroflight mi neydi ) bir tazminat var diye biliyorum ve bu tutarin belli bir standarti yok diye biliyorum. Dedigim gibi calismiyorum ve yazdiklarim kesin bilgi degildir ona gore.