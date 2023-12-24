KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Aralık 2023 21:17
DHMI düz memur maaşı
standart memur maaşı nedir bu kurumda? wonka çikolatasının sırrını bu kadar saklamadı lütfen biri net maaşı söylesin artık

RichardDennis
Aday Memur
24 Aralık 2023 21:24
Dhmide calismiyorum. Fakat bildigim kadari ile maaş Standart memur maaasi kadardir ( hatta isci statusunde olacaklarda vergi dilimi farkli tutarlarda olabilir ) . Ek olarak havacilik tazminati gibi (euroflight mi neydi ) bir tazminat var diye biliyorum ve bu tutarin belli bir standarti yok diye biliyorum. Dedigim gibi calismiyorum ve yazdiklarim kesin bilgi degildir ona gore.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Ticaret alımı, zabita gibi mi?Kültür Turizm 235 Kişilik AlımApron memuru2023/2 merkezi Ticaret Bakanlığı Mersinsözleşmeli atanan personel aynı puanla kurumların kadrolu alımına başvuru yapabilir miTicaret Bakanlığı Kadroları = ZABITA / FARK YOK GÖREV TANIMI AYNISözleşmeli ile Kadrolu Alım Arasındaki Temel Farklar2023/2 de 4001 ataması

Sözlük

Maestro 2023 1 mu kıtası 2 Kendi kendine gülmek 2 En kötü özelliğiniz ne diye sorulduğunda kendini övmeye başlayan 2 komşudan onluk istemek 2 Soda ve çekirdek 3 şu an çalan şarkı 1 dert 1 Torpil 1 güne bir söz bırak 2

Son Haberler

Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı5 ilde eğitime kar engeliMuş'ta karda araçlarıyla mahsur kalan 60 kişi kurtarıldıGıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci hastaneye başvurduFenerbahçe-Galatasaray derbisinde golsüz beraberlik

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi