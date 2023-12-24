Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


24 Aralık 2023 21:22
İLÇE DEĞİŞİKLİĞİ ACİL YARDIM...

arkadaşlar ikamet ettiğim ilçede görev yapmaktayım bu güzel gözükebilir fakat artık görev yapamıyorum sürekli iltimas talepleri geliyor ayrıca mukavemet aldığım kişiler beni ve ailemi tanıdığını söylüyor adresime kadar söyledikleri oldu bende görüş dilekcei yazdım 2 hafta oldu sizce cevap gelir mi ilçemi değiştirirler mi (lojman başvuruyorum ama çıkmıyor)


Brse
Aday Memur
24 Aralık 2023 22:10

Bekcilerde kendi mahallesinde kendi sokağında çalışıyor.sikinti olmaz.duzenini bozma derim

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