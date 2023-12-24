Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Aralık 2023 21:26
4B Sözleşmeli Personel yeni kpss puanıyla başka 4b sözleşmeli personel alımına başvurabilir mi?

4B Sözleşmeli Personel yeni kpss puanıyla başka 4b sözleşmeli personel alımına başvurabilir mi?

Mesela şuan 4bli sözleşmeli aday memurum 2022 kpss puanı ile yerleştim

bir üniversite benim bölümümle alım yapsa mesela büro yönetimi mezunu kişi alacak bende büro yönetimi mezunuyum ben oraya güncel kpss yani 2024 kpss puanım ile yerleşebilirlir miyim?

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