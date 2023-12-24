4B Sözleşmeli Personel yeni kpss puanıyla başka 4b sözleşmeli personel alımına başvurabilir mi?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
4b olarak çalışan biri merkezi atamada KİT lere başvuramıyor mu? bilgisi olan varsa beni aydınlatırsaynı anda iki kuruma atanmakÇsb'de sözleşmeli büro personeli ticaret bakanlığına başvurabilir mi?4/B'den 4/A'ya geçişSözleşmeli Personellikten Kadrolu Başka İşe GeçmekDestek personeli kadroya geçince yhs-hizmetli unvanına geçenler topluluğuİLLER BANKASISözleşmelilerde eş durumundan tayin olur mu ?Engelli Yakınından Dolayı Tayin4a dan 4b ye geçiş kesin var bu soruyu artık sormayın delili benim
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi