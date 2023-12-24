Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Aralık 2023 21:42
Aralık ayı parapuan

Aralık ayında ödenmesi gereken 1000&#8378; parapuan henüz yatmadı ve herhangi bir konusu yok ne zaman yatacağı hakkında bilgisi olan var mı?

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