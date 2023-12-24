KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Aralık 2023 22:33
Açıktan atama sonrası merkezi atama

6 ay önce bir kurumda memur olarak göreve başladım. Açıktan atama ile atandım. Şuan merkezi atamada tercih verebiliyor muyum herhangi bir hak kaybım oluyor mu acaba. Net bilgisi olan yardım ederse sevinirim


orbeka
Aday Memur
24 Aralık 2023 22:40

verebilsen hiç düşünmeden başkasının hakkına girerdin demi.


patatessalatası
Aday Memur
24 Aralık 2023 23:51
Neden böyle bir şey yapmak istiyorsunuz 3 sene sonra kadrolu olmayacak mısınız zaten

dcan21
25 Aralık 2023 00:21

Merkezi atamalarda tercih yapabiliyorsunuz

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