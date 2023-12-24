pomeme giriş

Arkadaşlar şuan KPSS ye hazırlanıyorum. Pomem düşünüyorum. 2013 yılında psikiyatriye gittim ve Zedprex diye ilaç verdi . e nabız da sadece psikiyatri muayene tanısı diye geçiyor. Sadece ciddi anlamda bilgisi olanlar yazsın. çok üzülüyorum. Ayrıca silahlı güvenlik için gittim . heyette hiçbir sıkıntı çıkmadı . psikiyatri sağlam raporu verdi .

Arkadaşlar şuan KPSS ye hazırlanıyorum. Pomem düşünüyorum. 2013 yılında psikiyatriye gittim ve Zedprex diye ilaç verdi . e nabız da sadece psikiyatri muayene tanısı diye geçiyor. Sadece ciddi anlamda bilgisi olanlar yazsın. çok üzülüyorum. Ayrıca silahlı güvenlik için gittim . heyette hiçbir sıkıntı çıkmadı . psikiyatri sağlam raporu verdi .