KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


24 Aralık 2023 23:19
2023/2 TCDD MEMUR ALIMI

Herkese merhaba arkadaşlar, geçen sene aralıktaki merkezi atamada 80.78 gibi bir puanla kapattı bölüm malumunuz. Bu sene aradan hem öğretmen ataması geçti hem de sadece erkek adaylar başvurabilir şartı geldi(Hareket Memuru, Tren teşkil Memuru, Sürveyan). Sizce puanlar kaça kadar düşecektir?

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