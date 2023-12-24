Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Aralık 2023 23:40
2024 yılı havuz tayinleri

2024 havuz tayinleri ne zaman açılır acaba, bakanlık bir süpriz yapıp şubat ayında alsa keşke..

Çok Yazılan Konular

Abdülhamid'i Bekir'e yedirmeyecektik ..Adalet Çalışanları Birlik Olma Vaktiİsteğe Bağlı tayin / Havuz tayini Adalet BakanlığıAdliye personelinin hangi sorununu haber yapalım ?Cezaevi teknisyeni ne iş yapar?2015 yılında memurlara verilen bir derece hakkındaMehil Müddeti

Sözlük

Hot Seat 2022 1 Voleuses 2023 1 Kendi kendine gülmek 2 Wajib 2017 1 Soda ve çekirdek 3 dert 1 komşudan onluk istemek 2 Maestro 2023 1 ekonomik kriz 2 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Hizmet içi eğitimde veya seminerde gündelik ödenir mi?25 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıOnlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!Memur Ailelerine Yurt Dışı Fırsatı!CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi