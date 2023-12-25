Polis polis evliliği

İyi akşamlar. Nasip ise önümüzdeki şubat ayında benim gibi polis olan nişanlım ile nikah yapacağız. Ancak nişanlım ile aynı ilde görev yapmıyoruz nikahtan ne kadar süre sonra yanıma gelebilir. Ona göre planlama yapacağız bilgisi olanlar bilgi paylaşımı yaparsa memnun oluruz.

İyi akşamlar. Nasip ise önümüzdeki şubat ayında benim gibi polis olan nişanlım ile nikah yapacağız. Ancak nişanlım ile aynı ilde görev yapmıyoruz nikahtan ne kadar süre sonra yanıma gelebilir. Ona göre planlama yapacağız bilgisi olanlar bilgi paylaşımı yaparsa memnun oluruz.