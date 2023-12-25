Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Aralık 2023 00:14
Polis polis evliliği
İyi akşamlar. Nasip ise önümüzdeki şubat ayında benim gibi polis olan nişanlım ile nikah yapacağız. Ancak nişanlım ile aynı ilde görev yapmıyoruz nikahtan ne kadar süre sonra yanıma gelebilir. Ona göre planlama yapacağız bilgisi olanlar bilgi paylaşımı yaparsa memnun oluruz.

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