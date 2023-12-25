Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


25 Aralık 2023 00:16
Belediye sürekli isci

Sizce bizi sürekli işçi kadrosuna alirlarmi genelde biz belediye şirketinde çalışıyor gozukuyoruz fikri olan

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