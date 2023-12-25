Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Aralık 2023 01:10
Bankadan istifa etmek

Merhaba arkadaşlar vakifbankta memurluk sinavini kazandım mülakata çağırıyolar. Burada 3-4 ay çalışıp gelir uzman yardımcılığına geçmeyi düşünüyorum. İstifa ettiğimde bugünün şartlarında ne kadar tazminat ödemem gerekiyor. Teşekkür ederim.

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