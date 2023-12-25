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Editörler : oto-danisman-expert


25 Aralık 2023 02:35
TOGG Aralık ayı fiyat listesi 2023

T10X modeli fiyat listesi Aralık 2023 ayı şu şekilde;

T10X V1 RWD Standart Menzil 1.227.500 TL den 1.430.000 TL

T10X V2 RWD Standart Menzil1.329.500 TL den 1.550.000 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil1.563.500 TL den 1.820.000 TL ye yükselmiştir.

Opsiyonlarla birlikte ise 1.920.000 TL civarına kadar çıkılmaktadır.

Kaynak: https://yerliotomobil.org/konular/togg-t10x-fiyat-listesi-aralik-2023.2666/

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