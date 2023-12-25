Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


25 Aralık 2023 05:54
Arap-israil savaşı bitebilir mi

Kışa zamanda olmasada gelecekte arap-israil savaşı bitebilir


gazanya
Daire Başkanı
25 Aralık 2023 05:57

Savaş uzasada petrolün fiyatı iyice yükselse, cebimize yüklü miktarda paralar girse diyen adamlar var yeryüzünde.


gazanya
Daire Başkanı
25 Aralık 2023 06:01

Petrol yerini yeni enerji sistemlerine bırakırsa güneş enerjisi gibi,uluslararasi ilişkiler uzmanligi dahada gelisirse daha savaşsız bir dünya olabilir.


gazanya
Daire Başkanı
25 Aralık 2023 06:03

Dediğim gibi savaş nedeniyle petrolün pahallilasmasindan cok kazançlı olanla var.


gazanya
Daire Başkanı
25 Aralık 2023 06:05

Daha temiz bir dünya için güneş enerjisi ile çalışan arabalar yaygınlaştırılmalı,hükümet dsha az petrol almalıdır.


gazanya
Daire Başkanı
25 Aralık 2023 06:07

Pkk yi filistin eğitti.israilim yok,filistinimde olmaz.


gazanya
Daire Başkanı
25 Aralık 2023 06:09

Gecen çocuğun okulunda filistin için bayraklar yarıya çekilmiş.okul gündemini takip edemedim.Ben yollamazdım o gün çocuğu okula.


gazanya
Daire Başkanı
25 Aralık 2023 06:10

Ama daha temiz ve daha tasarruflu bir dünyada yaşamak istiyoruz tabi.


gazanya
Daire Başkanı
25 Aralık 2023 06:12

Bunun için yeni enerji sistemlerine daha fazla yatırım yapılmalıdır.kastim güneş enerjisi.Daha az petrol alınmalıdır.

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