Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


25 Aralık 2023 08:16
asgari ücret
Asgari ücrete Senede 1 defa zam yapılacaksa en az 17 18 bin olmalıdır

Pesimist34
Aday Memur
25 Aralık 2023 09:36

Dalgami geçiyorsunuz en az 20 bin olmaliki millet gecinsin seneye Ocak ayına kdr düşününkinayni maaş

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