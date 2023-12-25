Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Aralık 2023 08:48
4B li olmanın eksileri

Kadrolu memurluktan istifa edip 4B li kadroya geçeceğim. 4B nin avantaj ve dezavantajları nedir? 3 yılın sonunda kadrolu mu olunuyor?

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