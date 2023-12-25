Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


25 Aralık 2023 09:38
sağlık lisansiyeri

Merhabalar GİH sınıfında Bilgisayar işletmeni olarak çalışmaktayım işletmeden atandım ancak sağlık yönetimi bölümü mezunuyum. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinde "Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog ünvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar"maddesi gereğince bir derece almam gerekiyor mu acaba bu durumla karsılaşan var mı


hsnd
Başbakan Müsteşarı
25 Aralık 2023 09:58

Şu an GİH olduğunuz için Sağlık Hizmetleri sınıfına giren bir bölüm mezuniyetinizle alakalı derece/kadem alamazsınız.

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