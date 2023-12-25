Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Aralık 2023 11:24
İstanbulda başlayan yeni polis

selamalar abilerim ablalarım kardeşlerim istannula yeni atandım çok büyük ihtimalle bayrampaşa çevik te başlayacağım öğrendiğime göre zorunlu hizmet 8 yılmış istanbulada hiç ısınmadım ne yapacam ne edeceğim tavsiyelerini önerilerinizi dinlemek istiyorum Allah hepinizden yardımcısı olsun ayağınıza taş değdirtmesin.


JW Argo İzmir 3310
Şef
25 Aralık 2023 11:29
2. yilin sonunda tercih yapabilirsin

sancak bayrak
Şef
25 Aralık 2023 11:30

Hayırlı olsun kardeşim.sana tavsiyem özel harekat kursu açılacağı zaman başvurunu yap ve özel harekat kursuna gidersen İstanbul dan kurtulursun.


hknry
Şef
25 Aralık 2023 11:42

Alışırsın,hemde öyle bi alışırsın ki,ilk zamanlar geçsin,,Gitmek istemezsin ,başka İstanbul yok ,

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıYılbaşını neden kutlamamamız gerekiyor ?Dilim raporuKomiserlik hakkında...En düşük maaş polisteEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Polisler 2. şark iptal genelgesi bekliyorGeçmiş yıllara ait okulların borçlanmasının faydası varmı.2024 ocak maaşı ne kadar olurPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek ver

Sözlük

bilgi 1 işlerin kolayca yoluna girmesi 2 Torpil 1 dert 1 En kötü özelliğiniz ne diye sorulduğunda kendini övmeye başlayan 2 Voleuses 2023 1 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri 1 ne izledim ben dedirten filmler 1 Uyuyamayan ayı ailesi 1 sri lanka 1

Son Haberler

Başkanın makam araçları aynı cadde 3 yılda iki kez kazaya karıştıErzurum'da İmamoğlu'na yönelik saldırıda sanıkların yargılaması devam ediyorYÖK'ün 'çift ana dal ve yan dal eğitim' kararı temel bilimlere ilgiyi artırdıMEB, 850 öğrenciyi yurt dışına lisansüstü eğitim için burslu gönderecekMescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi