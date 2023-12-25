KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


25 Aralık 2023 12:25
Sağlık bakanlığı güncel maaş durumu?

Güncel sağlık teknikeri maaşı nedir? Paramedik, radyoloji, tds vs

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