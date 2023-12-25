Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Aralık 2023 12:48
2023 Hakim Savcı yardımcılığı sınavı

Merhaba,

Öncelikle sınava giren arkadaşlar geçmiş olsun. İnşallah güzel sonuçlar alırsınız. Bu seneki sınavın zorluk derecesi sizce nasıldı? Adli ve avukaliktan geçiş için baraj kaç olur?

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