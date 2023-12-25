Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Aralık 2023 12:50
PMYO süresini meslekten saydırma
e devlet üzerinden PMYOkulunu saydırmak için başvuru da bulundum belli bir ücret ödeyeceğim faydası yada zararı var mı bilen var mı ?

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