PMYO süresini meslekten saydırma

e devlet üzerinden PMYOkulunu saydırmak için başvuru da bulundum belli bir ücret ödeyeceğim faydası yada zararı var mı bilen var mı ?

e devlet üzerinden PMYOkulunu saydırmak için başvuru da bulundum belli bir ücret ödeyeceğim faydası yada zararı var mı bilen var mı ?