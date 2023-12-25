KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Aralık 2023 13:52
Kamu işçisi vs Memur

Arkadaşlar 2024 Ocak Zammı(!) ile beraber Kamu işçisi ile Memur arasındaki TÜM GELİRLER DAHİL AYLIK ORTALAMA GELİR farkı ne olacak bu işi bilen bir arkadaş aydınlatabilir mi? Kamu işçisi tanıdığım var senden fazla maaş alıyorum diyor da.


silayuksels
Memur
25 Aralık 2023 14:04

Kamu işçisi her türlü memura fark atıyor, yakın tanıdıklarım var arada epey fark var


sivilenginarr
Aday Memur
25 Aralık 2023 14:12

Sayısal verilerle bunu açıklayacak olan var mı?

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