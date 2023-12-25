Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Aralık 2023 14:01
2023 Ocak iller arası tayin ceza

2023 Ocak iller arasında tayinim çıkmıştı depremden dolayı ayrılış yapamadım ceza yedim. 2024 Ocak iller arasında tercihte bulunabilir miyim


E.Kayı Han
Editor
25 Aralık 2023 14:33

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