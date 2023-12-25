Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Aralık 2023 14:26
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sözlü Mülakat

Arkadaşlar mülakatlarda nasıl sorular soruluyor biliyor musunuz? Daha önce hiç mülakata girmedim. Mesleki bilgi ve becerilerden sorular sorulacak deniyor lakin ne kadar doğru, nelere dikkat etmeliyim? Mülakata girmeden önce mezun olduğum bölümün konularına bakmalı mıyım? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

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