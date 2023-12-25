Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Aralık 2023 14:55
Amir memurun işe geç gelmesi

Vekil olarak müdür olan icra müdür yardımcısı işe sürekli 10:30-11:00 de geliyor sözlü olarak uyarılmasına rağmen devam ediyor bu durumda hakkındaki tutanağı kim tutabilir süreç nasıl işler katip tutanak tutabilir mi

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