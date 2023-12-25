KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Aralık 2023 14:56
Ticaret Bakanlığı Görevde Yükselme

Ticaret Bakanlığının yapacağı alımlarda görevde yükselme ihtimali en yüksek bölüm hangisi acaba bilgisi olan var mı? Ve bu atamalarla yerleşip unvan olarak ne kadar yükselebiliriz? Bilen birisi yardımcı olursa sevinirim.

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