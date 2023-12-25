KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Aralık 2023 15:28
Üniversitede Bilgisayar Mühendisi Olmak

Merhaba, üniversitede bilgisayar mühendisi ne iş yapar, iş yoğunluğu nasıldır, istediğimiz zaman tekrar sınava girip başka şehire geçebilir miyiz izin veriyolar mı ?


Çakal kuş
Aday Memur
25 Aralık 2023 15:46

çalışan sayısı az olduğu için yoğun olur. sizden her şeyi yapmanızı beklerler. gereksiz sorumluluk görev yüklerler. son tercihiniz üniversite olsun


pekgozenes
Aday Memur
25 Aralık 2023 15:48

Bilgi işlemde kimlik basarsın başkada işin yok...Başka kurumada kurumdan kuruma amirden amire değişir o iş... Doğuda olursan batıya zor gidersin ama personel sıkıntısı olmayan batıdaki ünilerde çok sıkıntı olmaz gibi..Yerleri dolar gibi

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