KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


25 Aralık 2023 15:35
TÜBİTAK 2211-A taban puanı neden bu kadar yükseltildi?

Arkadaşlar bu dönem neden böyle bir şey yapıldı bilen var mı? 3 dönemdir öylesine başvuruyordum taban puanları hep 85-86-85 şeklinde gelmiş ve 2 puan falan farkla kaçıyordu. Tez dönemine güçlü gireyim bu sefer hak edeyim diyerek yaz aylarında ALES çalıştım ve puanımı yükselttim bu sefer tabanı alıp yukarılara götürmüşler. Destek verilen öğrenci sayısı da neredeyse yarıya yakın azaltılmış bu dönem. Sadece 409 öğrenci desteklenmiş başvuruların yaklaşık %10'una denk geliyor. Tahsisatları mı azaltıldı neden böyle bir şey yapılıyor? Sosyal medyada tepki gösteren başkalarına da denk geldim. Birkaç yüz öğrenciyi daha destekten mahrum edince ülke ekonomisini falan kurtardılar herhalde.

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