KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Aralık 2023 15:35
Nitelik Kodu Hakkında Bilgisi Olan Var mı?

Arkadaşlar merhaba, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4507 Nitelik Kodu ile atama gerçekleştiriyor. 4503 Nitelik Kodunda ise sadece Siyaset Bilimi bölümü var. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu 4503 ile tercih yapabilir mi üniversite denklik vs sağlıyorsa? Bilgisi olan varsa bilgilendirirse çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler

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