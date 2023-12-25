Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Aralık 2023 16:16
ücretsiz izinde kadrolu eş durumu tayini

merhaba eşim 3.5 yıllık hemşire, kadroya geçti sonra doğum sebebiyle ücretsiz izin aldı, şu an başka yere tayinimiz çıkması sebebiyle eş durumu tayini için başvuracağız, ücretsiz izinde eş durumu tayini yapabilyor muyuz


umutXx
Daire Başkanı
25 Aralık 2023 16:52

evet, ancak bakanlığınızın tayin şartları farklı olabilir, yine de memurların genel mevzuat sistemine göre isteyebilirsiniz, ancak her bakanlığın yönetmelikteki tayin şartları ve işleyişi farklı oluyor. o yüzden kurumunuzun atama birimiyle görüşün.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İller arası tayin hk.Psikolog becayişkadro alınca 1 yıl şartı var mı?Aralık ayı parapuanEş tayini ne zaman duyurulacaktayin cezaları lütfen yardım Ünvan değişikliği hakkında.Ankara Bakanlığa Yakın kiralık daireAkıl sağlığı raporudoğum izni

Sözlük

Rebel Moon:Part One A Child of Fire 2023 1 sundaland 1 ekonomik kriz 2 24.12.2023 fenerbahçe vs galatasaray maçı 5 Çağımızın vebası 5 mevize 1 merkad 1 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri 1 Uyuyamayan ayı ailesi 1 12 asker şehidimiz 3

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 913 bin liraya gerilediÜniversite öğrencisinden 4 gündür haber alınamıyorEhliyet ve kimlik yenilemede son tarih var mı?CHP Genel Başkanı Özel'den Erdoğan'a ve Bahçeli'ye yanıtSabiha Gökçen Havalimanı ikinci pisti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı

Editörün Seçimi

Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi