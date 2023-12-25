Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Aralık 2023 16:20
BOTAŞ Mühendislik

Herkese merhaba BOTAŞ ile ilgili çalışan varsa bilgi verebilir misiniz?Çalışma şartları nasıl özelleşme durumları , kurumdaki konum kurum içi kurum dışı durumları nasıl oluyor biraz bahsedebilir misiniz şimdiden teşekkür ederim.

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