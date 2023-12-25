Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Aralık 2023 16:38
4/B sağlık personeli aynı ilde başka hastaneye geçici görevlendirme ile gönderilebilir mi?

Merhaba,

Şehir hastanesinde 4/Bli olarak çalışıyorum.

Çalıştığım ilde aynı ünvanla geçici görevlendirme yazısı geldi valilikten ilgili birimimize.

En son başlayan kişi gidiyormuş böyle durumlarda, en son ben başladım.

Gitmek istemiyorum.

4/Bli olmam bu geçici görevlendirmeye engel mi?

Beni gönderebilirler mi?

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