Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Aralık 2023 16:40
Kadro Sonrası Tayin Hk Uzman Sorusu

5 yıl 4/B büro Personeliydim.

istifa ettim.

4/B Programcılığa atandım.

Kadro aldım.

Tayin için kaç yıl beklemem gerekir?

Not: Bakanlık;

"Sözleşmeli statüde geçirdiği sürelere dahil 4 yıldan sonra nakil hakkında sahip olur" diyor.

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