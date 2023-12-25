KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Aralık 2023 16:42
Mühendisler için gelen kanun teklifi hakkında düşünceleriniz

Arkadaşlar şu an komisyonda alan mühendislere net +9500 tl artışı öngören kanun teklifi hakkında düşünceleriniz nelerdir

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