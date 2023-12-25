Mühendisler için gelen kanun teklifi hakkında düşünceleriniz

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Ticaret alımı, zabita gibi mi?Ticaret Bakanlığı Kadroları = ZABITA / FARK YOK GÖREV TANIMI AYNIApron memurusözleşmeli atanan personel aynı puanla kurumların kadrolu alımına başvuru yapabilir miÇevre Şehircilik + GSB Personeli Ticarete Başvuru Yaparken İki kere düşünün2023/2 merkezi Ticaret Bakanlığı Mersin2023/2 de 4001 atamasıAnkara Şeker Fabrikasında çalışan var mı?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Enflasyon Farkı, Zam Değildir! Ocak'ta Alım Gücü %50 artmayacak.Bu nasıl bir pahalılıktır arkadaş!Sizce Dünyanın En Berbat Mesleği Nedir?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde2023/2 de 4001 atamasıtaşıt kredisiİzlemeye Değer Film ÖnerileriTersinden okunduğunda da farklı anlamı olan kelimeler oluşturmak...2024 Yerel SeçimleriHGB 16.9 çıkıyor kan versem iyi olur mu çok yüksek gibi