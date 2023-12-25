Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Aralık 2023 16:52
Emekli Polislere Verilen 100?'nin Yeniden Degerlendirilmesi
2006 yılından itibaren çalışmayan emekli Polislere Verilen 100 maalesef aradan geçen bunca zaman icerisinde hiçbir anlam ifade etmemektedir. Aynı zamanda üniversite mezunu olmayıp, 3600 katsayıdan yararlanamayan arkadaşlar hem 1200 ve hemde 100'den mahrum kalmaktadırlar. Bu düzenlemenin tekrardan gözden geçirilmesi, değerlendirilmesi hak yerinin bulmasını devlet büyüklerimizden temenni ederim.

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