Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


25 Aralık 2023 17:58
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Giyim yardımını neden diğer kurumlara göre az veriy

En son DSİ 49 Bin TL inle anlaştı, şimdi ben şunu sormak istiyorum ; Diğer kurumların sendikaları veya bu işle ilgili birimleri çok mu güçlü neden Çevre Şehircilikte çalışan Teknik Memurlar hep en az alıyor?

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