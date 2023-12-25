Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Aralık 2023 18:04
Tayin edilen yerde kalma süresi yardim
bulunduğum adliyeye 2020 yılında geldim tekrar tayin talebinde ne zaman bulunabilirim. 5 yıllık süre beklemek gerekir mi

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