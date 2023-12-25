Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Aralık 2023 18:11
Bu sene deprem bölgelerine gidenlere konteyner verilirmi

Bilen varsa yazsın lütfen hatayı yazmak istiyorum


Ankaralımemur41
Memur
25 Aralık 2023 18:25
Ben karavan aldım hacı.
Toplam 1 mesaj

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