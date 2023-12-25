Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Aralık 2023 18:20
Mart ayı duyuruya cikilmali 8 yıl yeter

8 yılını dolduracak idareciler öğretmenliğe dönüşleri sağlanmalı bunun için 8 yılını dolduranlar Mayıs ayı içersinde il içi öğretmen tayinleri ile birlikte başka okula tayinleri yapılmalı Mart'ta bunların yerine yeni idareciler atanmali onlarda Haziran'da baslamalilar

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