Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


25 Aralık 2023 18:34
2. Torba Yasada Neler Var? Ve Ne Zaman Yasalaşır.
https://www.milliyet.com.tr/galeri/torba-yasa-son-dakika-yeni-torba-yasa-ne-zaman-cikiyor-maddeleri-neler-2-torba-yasa-icerigi-7054217

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
25 Aralık 2023 18:35
https://www.milliyet.com.tr/galeri/torba-yasa-son-dakika-yeni-torba-yasa-ne-zaman-cikiyor-maddeleri-neler-2-torba-yasa-icerigi-7054217

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
25 Aralık 2023 18:36
https://www.milliyet.com.tr/galeri/torba-yasa-son-dakika-yeni-torba-yasa-ne-zaman-cikiyor-maddeleri-neler-2-torba-yasa-icerigi-7054217/1

Bozkurtbakışlı
Aday Memur
25 Aralık 2023 18:38
https://m.haberturk.com/torba-yasa-ne-zaman-cikacak-torba-yasada-neler-var-torba-yasa-iceriginde-hangi-maddeler-var-3647933
Toplam 3 mesaj

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