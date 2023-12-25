KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Aralık 2023 18:34
Üniversitede bilgisayar teknikerliği

Merhaba arkadaşlar üniversitede bilgisayar teknikeri ne iş yapar çalışma şartları nasıldır maaş , özlük hakları vs. Tavsiye edermisiniz.

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