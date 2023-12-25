Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Aralık 2023 18:46
Tayin

Ocak ayinda 1 senem doluyor 3+1 tıbbi sekreterim ocak ayinda dilekçe versem tayinim hemen cikarmi eşim meb de kadrolu

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